Россия завершает вывоз граждан из Казахстана самолетами ВКС

В МИД поблагодарили военных коллег за содействие Фото: REUTERS

Россия завершает мероприятия по вывозу своих граждан из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС). Они были направлены в страну, чтобы вернуть на родину россиян, оказавшихся в Казахстане во время протестов.

Как сообщили в четверг, 13 января, в ситуационно-кризисном центре МИД РФ, вывоз россиян из Казахстана самолетами ВКС прекращается из-за стабилизации ситуации в Казахстане.

«В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты», — говорится в сообщении на странице центра в Twitter.

В МИД поблагодарили военных коллег и всех, кто оказывал содействие в выполнении задачи.

Как ранее писал сайт kp.ru, миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности начала передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам. Кроме передачи объектов миротворцы готовят к загрузке в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России технику и материальные средства.