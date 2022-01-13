Силы ОДКБ начали передавать охраняемые соцобъекты в Казахстане правоохранителям Фото: REUTERS

Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности начала передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме передачи объектов миротворцы готовят к загрузке в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России технику и материальные средства. Подразделения ОДКБ готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации, добавили в ведомстве.

Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в республике.