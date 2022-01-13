Bild: Министерство госбезопасности ГДР следило за нынешним канцлером ФРГ Шольцем, передавая данные в КГБ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: REUTERS

Издание Bild сообщило, что министерство госбезопасности ГДР, прекратившее свое существование в 1990 году, следило за нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом журналистам стало известно после изучения полученных из архива документов восточногерманской спецслужбы.

Как пишет Bild, Шольц попал в поле внимания спецслужбы, также известной по сокращенном названию Штази, в ходе визитов в ГДР по линии молодежной организации Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Также за его действиями якобы наблюдали, когда он находился непосредственно в Западной Германии.

Агенты внешней разведки наблюдали за будущим канцлером с 1978 по 1987 годы. За это время о его действиях докладывали не менее 19 раз. Причем, по данным Bild, некоторые сообщения по Шольцу Штази передавала в КГБ СССР.

Как отметил в ответ на запрос журналистов сам Олаф Шольц, он знал о слежке.

"Это не здорово, но так уж сложилось", - ответил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, Канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом новогоднем обращении к жителям Германии упомянул ситуации на Украине. По его словам, Германия с 1 января будет председателем Большой семерки, что накладывает дополнительную ответственность за все происходящее в мире. Особую озабоченность канцлера вызывает тема Украины.