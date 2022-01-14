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Здоровье14 января 2022 8:32

Турция предложила россиянам вакцинные туры

За каждый укол придется заплатить коло 2,2 тысячи рублей
Абдулла ШАКИРОВ
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Турция предложила россиянам вакцинные туры

Турция предложила россиянам вакцинные туры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские туристы получили возможность отправиться в Турцию, чтобы привиться от коронавирусной инфекции зарубежными вакцинами. Раньше вакцинные туры были доступны только тем россиянам, кто имел вид на жительство, теперь – всем туристам.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), несколько государственных клиник Турции уже проводят вакцинацию иностранцев. О готовности вакцинировать туристов из-за рубежа заявили также крупнейшие частные медицинские холдинги Anadolu Hastanesi и Yasam Hastanesi, имеющие клиники в популярной у приезжих провинции Анталья.

Отмечается, что прививки в турецких больницах россияне могут сделать без предварительной записи, попав на вакцинацию лишь при предъявлении заграничного паспорта. Тем не менее российским туристам, вероятнее всего, потребуется сопровождающий со знанием турецкого языка, предупредили в АТОР. Вакцинация в Турции проводится препаратами Pfizer/BionTech и Sinovac , при этом за каждый укол придется отдать 400 турецких лир, или около 2,2 тысячи рублей.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году россиянам стали доступны вакцинные туры в Хорватию.