Вакцинные туры в Хорватию стали доступны россиянам

Жителям России стали доступны вакцинные туры в Хорватию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что россиянам стали доступны вакцинные туры в Хорватию, где они могут привиться от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ.

- Такие туры в Сербию пользуются ажиотажным спросом. В ассортименте туроператоров появилась еще одна страна, куда можно отправиться за зарубежной вакциной. В Хорватии прививают двухкомпонентными вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и однокомпонентной – Johnson& Johnson/Janssen, — цитирует эксперта "Интерфакс".

Ломидзе уточнила, что прививки можно сделать в городах полуострова Истрия, Средней и Южной Далмации, в Загребе и окрестностях.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство рассчитывает до конца 2021 года запустить "вакцинные" туры в России для иностранных туристов. По поручению президента России Владимира Путина работа ведется совместно с Министерством здравоохранения. Ростуризм предложил всем странам присоединиться к программе, с которыми к моменту запуска "вакцинных" туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60, уточнила Догузова.