Лавров: Россия настаивает на необходимости взаимного признания сертификатов о вакцинации

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации остается актуальным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года. Ее прямую трансляцию ведет министерство иностранных дел России на своем YouTube-канале.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия продолжает разъяснять зарубежным партнерам, что взаимное признание сертификатов о вакцинации необходимо.

"Мы продолжаем в наших контактах с зарубежными партнерами разъяснять очевидную практическую значимость инициативы президента Путина, которую он выдвинул на саммите Группы двадцати в октябре, о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", - уточнил Лавров.

По его словам, с некоторыми странами соответствующие договоренности уже достигнуты.

Как ранее писал сайт kp.ru, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов рассказал, что в процессе взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции между Россией и Евросоюзом существуют технические трудности.