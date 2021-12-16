Постпред России при ЕС сообщил о трудностях с взаимным признанием ковид-сертификатов Фото: pixabay.com

В процессе взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции между Россией и Евросоюзом существуют технические трудности, сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Процесс идет непросто. Это проблема не в меньшей степени техническая, чем организационная», – сказал дипломат эфире телеканала «Россия 24».

Как объяснил Чижов, главное, трудности состоят в том, чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские сертификаты, а в России – европейские.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса между Россией и Евросоюзом продвигаются позитивно.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ООН заявили, что взаимное признание ковид-паспортов между Россией и Евросоюзом могло бы способствовать восстановлению туристического сектора.