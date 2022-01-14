Лавров заявил о присутствии на Украине военных США и Британии Фото: REUTERS

На Украине сегодня присутствуют несколько сотен военнослужащих Соединенных Штатов и Великобритании, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Там есть зарубежные военнослужащие и много. Не в тысячах измеряется, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Глава российского МИД заявил, что Запад «накачивает» Украину оружием, а это создает у киевских властей дополнительное искушение решить конфликт в Донбассе силовыми методами. Для России такая ситуация по понятными причинам неприемлема, добавил Лавров.

В конце прошлого года член Конгресса США от республиканцев Майк Тернер заявлял, что военнослужащие Соединенных Штатов уже присутствуют на территории Украины. Конгрессмен рассказал, что он вместе со своим однопартийцем Майком Роджерсом написал письмо президенту страны Джо Байдену с призывом оказать «немедленную вооруженную поддержку Украине». По мнению американских парламентариев, поведение Москвы агрессивно, а поэтому Вашингтон должен сдержать «российское вторжение», развернув для этого свою военную инфраструктуру в Черном море.

Сайт kp.ru писал о девяти местах постоянного присутствия военных США и Британии на Украине.

https://www.kp.ru/daily/27351.5/4531448/