В Конгрессе США заявили о присутствии американских военных на Украине Фото: REUTERS

Военнослужащие Соединенных Штатов уже присутствуют на территории Украины, заявил член Конгресса США от республиканцев Майк Тернер.

«На Украине уже есть наши военные», – сказал парламентарий в эфире телеканала Fox News.

Конгрессмен рассказал, что он вместе со своим однопартийцем Майком Роджерсом написал письмо президенту страны Джо Байдену с призывом оказать «немедленную вооруженную поддержку Украине». По мнению американских парламентариев, поведение Москвы агрессивно, а поэтому Вашингтон должен сдержать «российское вторжение», развернув для этого свою военную инфраструктуру в Черном море.

Как отметил Тернер, он не выступает за войну с Россией, а всего лишь просит предоставить Украине летальное оружие и разведывательные данные. Конгрессмен заявил, что Украина является демократией, а в России «авторитарный режим, который навязывает свою волю Киеву». Русские, добавил он, «не появляются на границе с урнами для голосования – они появляются с танками».

Ранее в США заявили, что Вашингтон и НАТО вряд ли вступят в войну с Россией из-за Украины.

Сайт kp.ru писал о девяти местах постоянного присутствия военных США и Британии на Украине.