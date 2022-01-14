Экономист назвала способы увеличить размер пенсии

Экономист Григорьева заявила, что неучтенный трудовой стаж поможет увеличить размер пенсии Фото: Мария ЛЕНЦ

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что российские пенсионеры имеют право на ряд доплат к пенсии, льготы и перерасчет выплат.

"Пенсионеры могут перевестись с одной пенсии на другую, самостоятельно или с помощью специалистов рассчитав, выгодно им это или нет", - пояснила специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт отметила, что получить трудовую пенсию могут не только люди, окончившие свою трудовую деятельность, но и получившие инвалидность или потерявшие кормильца по причине смерти.

Ранее в министерстве финансов РФ сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий для граждан в 2022 году составят 172,7 миллиарда рублей, рассказывает RT.

В министерстве труда также заявляли, что после индексации средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 19 тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%", - пояснил он.