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Экономика14 января 2022 9:53

Экономист назвала способы увеличить размер пенсии

Экономист Григорьева заявила, что неучтенный трудовой стаж поможет увеличить размер пенсии
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Экономист Григорьева заявила, что неучтенный трудовой стаж поможет увеличить размер пенсии

Экономист Григорьева заявила, что неучтенный трудовой стаж поможет увеличить размер пенсии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что российские пенсионеры имеют право на ряд доплат к пенсии, льготы и перерасчет выплат.

"Пенсионеры могут перевестись с одной пенсии на другую, самостоятельно или с помощью специалистов рассчитав, выгодно им это или нет", - пояснила специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт отметила, что получить трудовую пенсию могут не только люди, окончившие свою трудовую деятельность, но и получившие инвалидность или потерявшие кормильца по причине смерти.

Ранее в министерстве финансов РФ сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий для граждан в 2022 году составят 172,7 миллиарда рублей, рассказывает RT.

В министерстве труда также заявляли, что после индексации средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 19 тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%", - пояснил он.