Назван средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации

Стало известно, на сколько увеличится пенсия неработающих пенсионеров в РФ после индексации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минтруда РФ назвали средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации. Он составит без малого 19 тысяч рублей, сообщили в ведомстве. Об этом заявил в среду 12 января министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам Котякова, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля. Индексация коснется 30,8 млн получателей пенсии, не имеющих работы. На индексацию для неработающих пенсионеров потребуется дополнительно свыше 170 млрд рублей, отметил министр.

«По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», - цитирует Котякова ТАСС.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что после индексации на уровне инфляции в 2022 году средняя пенсия в РФ должна вырасти на 1400 рублей

Также председатель Союза пенсионеров России экс-сенатор Валерий Рязанский заявил kp.ru, что получение пенсионерами дополнительных денег приведет к увеличению потребительского спроса.