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Политика14 января 2022 10:18

Лавров заявил о стремлении США и их союзников создать военные плацдармы вокруг России

Глава МИД России заявил, что США вместе с союзниками стремятся к доминированию в Европе и созданию военных плацдармов вокруг России
Мария ПАВЛОВА
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Лавров заявил о попытках США их союзников окружить Россию военными плацдармами.

Лавров заявил о попытках США их союзников окружить Россию военными плацдармами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники стремятся окружить Россию своими военными плацдармами. Об этом Лавров сказал во время пресс-конференции в пятницу 14 января. Онлайн-трансляция пресс-конференции доступна здесь на kp.ru.

Лавров объяснил такие действия Соединенных Штатов стремлением обеспечить себе доминирование в Европе.

«Позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ», - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что такие действия нарушают Хартию европейской безопасности 1999 года.

«Еще раз обращу ваше внимание на то, с чего я начал - почитайте Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Все, что сейчас заявляет и делает запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда», - сказал он.

Ранее на kp.ru cообщалось, что Лавров заявил о попытках Запада утвердить свое доминирование в мире.