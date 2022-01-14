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Политика13 января 2022 22:01

Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию 14 января 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Началась большая пресс-конференция Сергея Лаврова
KP.RU
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Пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после трех раундов переговоров российских дипломатов с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ

Пресс-конференция Сергея Лаврова проходит сразу после трех раундов переговоров российских дипломатов с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров дал первую большую пресс-конференцию в 2022 году. Она была посвящена итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. Существенная часть вопросов журналистов касалась текущей ситуации вокруг Украины и переговоров о нерасширении НАТО.

Напомним, пресс-конференция Сергея Лаврова прошла сразу после трех раундов переговоров российских дипломатов с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ. На них обсуждались требования российской стороны по гарантиям взаимной безопасности. Предложения нашей страны заключаются в письменных гарантиях отказа НАТО от включения в состав блока бывших советских республик, сворачивания американской военной активности в Европе и неразмещения в Европе американских ударных систем. По сообщению как западных, так и российских дипломатов, компромисса по этим вопросам пока найдено не было.

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