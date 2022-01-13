Лавров заявил о попытках Запада утвердить свое доминирование в мире

Лавров заявил, что США подтвердили свои попытки доминировать в мире. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров РФ и США о гарантиях безопасности подтвердились ожидания Москвы. Такое заявление он сделал в четверг 13 января, пишет ТАСС.

Лавров заявил, что в ходе переговоров подтвердились в полной мере попытки Запада утвердить свое доминирование в мире.

Также Лавров подчеркнул, что у РФ есть на переговорах по гарантиям безопасности аргументы, которые отсутствуют как у США, так и у их союзников. Глава МИД РФ заметил, что тон консультаций с США по безопасности позволяет рассчитывать на то, что в перспективе Запад осмыслит российские предложения. Сергей Лавров выразил надежду, что США и НАТО «положат на бумагу» свою реакцию на предложения РФ по безопасности.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неудачной серию переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США.

В МИД РФ после завершения переговоров по безопасности с США, которые прошли в Женеве 10 января, назвали процесс переговоров глубоким и конкретным.