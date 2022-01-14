Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 10:55

Посольство РФ в Казахстане заявило о гибели россиянки во время погромов

Гражданка России погибла во время погромов в Жамбылской области Казахстана
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (40)Комментарии (40)(40)
Во время беспорядков в Казахстане убита многодетная мать, гражданка России.

Во время беспорядков в Казахстане убита многодетная мать, гражданка России.

Фото: REUTERS

О гибели гражданки России во время беспорядков в Казахстане сообщили в посольстве РФ. По информации посольства, трагедия произошла в городе Тараз Жамбыльской области (юг Казахстана). Россиянка погибла 6 января во время погромов от рук бандитов.

Погибшая – 37-летняя мать троих детей М.Ким, сообщили в посольстве. На женщину напали, когда она шла с работы.

«Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей», - сообщили в посольстве России в Казахстане.

Гражданка России погибла во время погромов в Жамбылской области Казахстана

Гражданка России погибла во время погромов в Жамбылской области Казахстана

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Генконсульство также рассматривает вопрос об оказании семье погибшей россиянки матпомощи, уточнили в посольстве.

«Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские граждане не пострадали во время погромов в Казахстане.