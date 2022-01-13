Захарова сообщила, что среди пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане нет россиян

Мария Захарова заявила об отсутствии граждан России среди пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане. Фото: МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди пострадавших во время беспорядков в Казахстане нет российских граждан. Об этом Захарова сказала во время онлайн-брифинга по текущим вопросам внешней политики в четверг 13 января.

Мария Захарова отметила, что российские дипломатические службы в Казахстане не располагают информацией о пострадавших россиянах.

«Что касается пострадавших россиян во время этих трагических событий в Казахстане, по сведениям, которые мы получаем из российских дипломатических учреждений, российские граждане в ходе беспорядков не пострадали», - сказала она.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров назвал домыслы о причастности России к организации беспорядков в Казахстане конспирологической теорией.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у протестующих против повышения цен казахстанцев и вооруженных участников беспорядков были кардинально разные цели.