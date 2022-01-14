Мишустин заявил, что в 2022 году на поддержку малого бизнеса направят 65 млрд рублей

Михаил Мишустин рассказал, сколько денег в 2022 году будет направлено на поддержку предпринимательства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин рассказал о планах по поддержке малого бизнеса в России в 2022 году. В пятницу 14 января глава правительства озвучил сумму, которая заложена в бюджете на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По словам Мишустина, речь идет о сумме порядка 65 млрд рублей.

«Больше половины из них, 36 млрд рублей, пойдет на льготное кредитование. Уверен, что многие из вас такой возможностью воспользуются», - сказал Мишустин, обращаясь к участникам форума семейного бизнеса «Успешная семья – успешная Россия».

Премьер рассказал и о других нововведениях, которые ожидают представителей малого и среднего предпринимательства в наступившем году.

Так, будет внедрена концепция по совершенствованию порядка применения кодов ОКВЭД, которая упросит для предпринимателей определение основных и дополнительных видов экономической деятельности. Специальные сервисы, призванные сделать систему более четкой и понятной, внедрит ФНС. Также Мишустин рассказал, что в феврале 2022 года в пилотном режиме будет запущена цифровая экосистема для малых и средних предпринимателей. Она позволит дистанционно получать помощь и пользоваться специальными сервисами.

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