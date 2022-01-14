Борщ и доски нужны всем: какие товары больше всего подорожали в 2021 году

В лидерах ценового роста оказались стройматериалы и некоторые виды овощей из «борщевого набора». Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Рост потребительских цен за 2021 год стал самым серьезным с 2015 года. Тогда набежало 12,9%, сейчас около 8,4%. Серьезнее всего подорожало продовольствие — на 10,6% (декабрь 21 к декабрю 20-го). Это официальные данные Росстата.

Но есть ряд товаров, которые выросли в цене гораздо значительнее «средней температуре по больнице». Маленькие каверзы статистики: если смотреть данные в среднем по году в сравнении с предыдущим годом, ситуация получается более благостная. А вот если конец декабря 2021 к концу декабря 2020 года, то прирост цен по некоторым продуктам и товарам выходит более 50%, а то и двойным (см. «Топ-10 чемпионов по росту цены»). Ряд экспертов считают эти данные более показательными: это именно то, что видят в магазинах россияне в середине зимы, а не среднестатистическую цену за год.

Как ни считай, а в самых бесспорных «чемпионах» оказались стройматериалы и некоторые виды овощей из «борщевого набора». Что уже не один месяц вызывает изумление. Ладно бы какая экзотика у нас дорожала опережающими темпами, а то родные картошка-капуста-свекла да древесина, отсутствием которых Россия даже в более тяжелые времена не страдала.

Объяснений ситуации за этот год давалось уже немерено. «КП» тоже неоднократно писала и про рост цен на стройматериалы, и про картошку, и про гречку, которая у нас всегда в сложной ситуации начинает дорожать, даже при хорошем урожае. Напомним краткое содержание предыдущих серий.

Сложно нынче не только нам: в мире в целом цены на продовольствие выросли за 2021 год на 28,1% (подсчеты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - ФАО). Это не может сказываться и на нас: при бурно растущих мировых ценах у отечественных производителей появляется желание все, что можно, продать за рубеж. Как бы правительство ни пыталось регулироваться ситуацию экспортными пошлинами и прочими подобными мерами, но где-нибудь прорывает. Это мы наблюдали сначала с сахаром и подсолнечным маслом, потом со стройматериалами. Кроме внешних, есть и свои внутренние проблемы. Например, большая часть овощехранилищ в России — наследие еще советских времен, которое потихоньку разваливается. Да и тех не хватает. Вот и создается периодически дефицит почти на пустом месте (это, конечно же, выгоднее, чем вкладываться в дорогостоящую инфраструктуру).

ЧТО БУДЕТ В 2022 ГОДУ?

Вот как обещает решить проблему с овощами и корнеплодами Минсельхоз:

-В целях дальнейшего развития отечественного овощеводства и картофелеводства Минсельхоз России разрабатывает федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных как на рост производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля. В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей в 2022 году. Также предусматривается увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит нарастить объём производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%.

А вот комментарий по стройматериалам из дерева от Рослесинфорга (это госорганизация, которая теперь у нас занимается всем, что связано с учетом леса):

- В связи с ужесточением вывоза необработанной древесины доля переработки леса внутри страны со временем вырастет. В первом полугодии 2022 года ожидается коррекция цен на пилопродукцию и круглые лесоматериалы в меньшую сторону по сравнению с сегодняшним уровнем.

ОТКУДА ИНФЛЯЦИЯ В 8%, ЕСЛИ КУЧА ТОВАРОВ ПОДОРОЖАЛА НА 20-30%?

Росстат выводит свой индекс потребительских цен по очень широкому кругу продуктов, промтоваров и услуг. А подорожание в 2021 году было крайне неравномерным. Например, обувь и одежда выросли в цене всего примерно на 3%. А среди продуктов есть даже и подешевевшие. Их, правда, немного. В частности, почти на 5% упали в цене яблоки. Что связано с хорошим урожаем, а также серьезной господдержкой отечественных садов «промышленного образца» (то есть тех, которые могут снабжать большими партиями яблок торговые сети).

КАЛЬКУЛЯТОР

Фото: Дмитрий ОРЛОВ