ВЦИОМ: Большинство россиян следили за событиями в Казахстане во время беспорядков

Россияне рассказали, какие эмоции вызвали у них протесты в Казахстане. Фото: REUTERS

Данные исследования об отношении россиян к событиям в Казахстане в январе 2022 года представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Как показали данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте ведомства в пятницу 14 января, за перипетиями казахстанского кризиса следили 72 процента россиян. 30 процентов следили за событиями в Казахстане очень внимательно, а 42 процента – не вникая в детали.

74 процента респондентов заявили, что ситуация в Казахстане представляет для них интерес, причем для 34 процентов происходящее в это стране имеет особое значение. Каждый пятый в то же время сказал, что происходящее в Казахстане его вообще не интересует.

Россияне охарактеризовали происходящие в Казахстане события как бунт на фоне повышения цен на газ, госпереворот, безобразие и беспредел, беспорядки и мародерство. Назывались также определения «атака террористов» и «гражданская война».

Причинами беспорядков четверть из россиян, интересующихся событиями в Казахстане, назвали повышение цен на газ. Также россияне считают, что население Казахстана таким образом выражает свое мнение, что протесты произошли из-за бедности населения либо из-за влияния внешних сил.

21 процент из тех, кому интересны события в Казахстане, назвали беспорядки провокацией иностранных спецлужб, 17 процентов – народным восстанием, 14 процентов считают, что беспорядки стали следствием борьбы за власть. Также высказывались мнения, что это была попытка третьих стран усилить свое влияние в регионе либо акция международного терроризма в Казахстане.

Большинство россиян считает, что использование силовых структур для разгона протестующих со стороны властей Казахстана скорее правильным, а просьбу казахских властей о вводе миротворческих сил ОДКБ – адекватной.

Россияне рассказали и об эмоциях, которые вызвали у них протесты в Казахстане. Назывались такие ощущения, как страх, осуждение, разочарование, надежда, уважение и скепсис.

66 процентов россиян, интересующихся событиями в Казахстане, считают, что скоро волна протестных настроений спадет. 4 процента не исключают, что протесты могут перерасти в гражданскую войну.

Ранее на kp.ru сообщалось, что во время погромов в Казахстане погибла россиянка. Мать троих детей убили, когда она возвращалась с работы.