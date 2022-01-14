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Здоровье14 января 2022 13:56

Россия потратила на борьбу с коронавирусом в 2021 году 850 миллиардов рублей

Вопрос оказания медицинской помощи вновь встант остро из-за штамма «Омикрон», омтметил глава Минфина
Абдулла ШАКИРОВ
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Россия потратила на борьбу с коронавирусом в 2021 году 850 миллиардов рублей

Россия потратила на борьбу с коронавирусом в 2021 году 850 миллиардов рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошедшем году российские власти направили на борьбу с коронавирусной инфекцией 850 миллиардов рублей, заявил журналистам министр финансов страны Антон Силуанов.

Как отметил глава Минфина РФ, существенные средства пошли на оказание медицинской помощи, в частности подготовку первичного звена, оплату больничных листов. Кроме того, значительные суммы идут на поддержку медицинских работников и обеспечение бесплатными лекарствами.

Министр подчеркнул, что в 2022 году вопрос оказания медицинской помощи вновь будет остро стоять перед властью, поскольку идет распространение штамма коронавируса «Омикрон». По словам Силуанова, масштабы проблемы ясны, а необходимые деньги на борьбу с ней имеются. Как заверил глава Минифина, бюджет полностью обеспечит реализацию плана поддержки системы здравоохранения.

Напомним, в конце прошлого года Силуанов заявлял, что Россия тратит на борьбу с коронавирусной инфекцией около 3,6 миллиарда рублей ежедневно.