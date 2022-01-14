Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России в координации с партнерами

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейский союз продолжит готовить новые санкционные меры в отношении России в координации с партнерами. Такое заявление в пятницу, 14 января, сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, отметив, что Брюссель готов ответить на любую агрессию, однако предпочитает путь диалога и переговоров.

«Обсуждение архитектуры европейской безопасности было в центре внимания дискуссии министров. ЕС должен действовать как самостоятельный геополитический игрок. Мы должны быть готовы к отражению агрессии, но предпочитаем путь дипломатии и переговоров», - заявил глава европейской дипломатии.

По его словам, Евросоюз отвергает попытки Москвы воссоздать зоны влияния в Европе, а также решил усилить координацию с Вашингтоном и НАТО в рамках Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Напомним, днем ранее, 13 января, Европейский союз в очередной раз продлил ограничительные меры против России. Секторальные экономические санкции были впервые введены в июле 2014 года из-за событий на Украине.