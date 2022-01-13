ЕС продлил санкции против России до 31 июля 2022 года

Евросоюз продлил на полгода секторальные экономические санкции против России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евросоюз в очередной раз продлил ограничительные меры против России. Секторальные экономические санкции были впервые введены в июле 2014 года "за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины" - под этим в ЕС подразумевают возвращение Крыма в состав РФ.

О продлении санкций говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг, 13 января. Там же указано, что ограничительные меры будут действовать еще полгода.

"Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года", - говорится в заявлении.

Как ранее писал сайт kp.ru, 12 января Сенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны. В законопроекте говорится, что в случае эскалации ситуации с Украиной Вашингтон может ввести антироссийские санкции, которые затронут президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и еще ряд первых лиц страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя законопроект, заявил, что его можно назвать следствием «нервного срыва» у сенаторов.