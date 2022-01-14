Врачи дали советы, как пережить «барический плинтус» людям с различным недугами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве 14 января 2022 года побит рекорд атмосферного давления. Был зафиксирован показатель в 719,9 миллиметра ртутного столба. В последний раз столь низкий показатель был зафиксирован в 1948 году. Подобные резкие падения называют «барическим плинтусом» и на метеозависимых людях они сказываются самым негативным образом.

Помимо снижения давления, приходит время резких метеоколебаний и мороз сменит плюсовая температура, а потом наоборот.

Врач-невролог Кирилл Скоробогатых, член Международного общества по изучению головной боли предупреждает, что во время таких метеоизменений могут беспокоить головные боли.

– Если у человека часто болит голова, ему нужно вести дневник головной боли. Записывать и боли, и сопутствующие обстоятельства, - советует врач в беседе с сайтом mk.ru.

Существует такое понятие, как «эффект ноцебо». Это своего рода плацебо наоборот. Если человек настроился, что в такие дни болит голова, то человек будет мучиться недугом.

А вот диагноза «метеозависимость», по словам врача, не существует – речь идет о реакциях организма, связанных с другими заболеваниями.

В сложные метеодни можно помочь своему организму. Например, отказаться от кофе и тяжелой пищи, проводить больше времени на свежем воздухе (даже в плохую погоду) или хотя бы проветривать помещения, хорошо высыпаться. Долгие пешие прогулки могут дать накопительный эффект.

Наравне с головной болью в эти дни могут мучить «ноющие» суставы и кости. Чаще всего на них жалуются люди старшего возраста. Но дискомфорт могут испытывать и молодые люди.

Врач-ревматолог Яна Цукатова объяснила, что при резких переменах погоды может повышаться также внутрикостное кровяное давление, и тогда происходит так называемая «суставная мигрень».

Работает это также как обычная мигрень. Только в случае с головной болью не справляются сосуды, а в другом случае – суставы.

- Возможно это признак надвигающегося артрита. Здоровые суставы должны со всем справляться, - говорит врач.