Голикова заявила, что иностранцы при наличии антител имеют возможность получить в РФ ковид-сертификат

Голикова рассказала, как могут получить ковид-сертификаты иностранцы и те, кто переболел коронавирусом бессимптомно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в пятницу 14 января на брифинге по вопросам противодействия COVID-19 рассказала, какие сертификаты могут получить на территории РФ люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, но не обращавшиеся к врачу. В частности, Голикова заявила, что иностранцы могут получить ковид-сертификат, если у него обнаружат антитела. Действие такого сертификата будет длиться шесть месяцев.

«Поскольку у нас нет взаимного признания сертификатов о вакцинации иностранцев, гражданин может, приехав в Россию, пройти тест и при наличии антител получит сертификат на шесть месяцев», - сказала Голикова.

Также Татьяна Голикова рассказала, что сертификат сроком действия на 6 месяцев могут получить люди, переболевшие ковидом бессимптомно и сдавшие тест на антитела. Пациенты, которые получили положительный результат теста на COVID-19, внесенные в базу Роспотребнадзора, могут получить сертификат переболевшего сроком действия один год.

«Соответствующие постановления будут приняты до 1 февраля», уточнила вице-премьер.

Также Голикова рассказала о 783 случаях обнаружения инфицированных штаммом «омикрон» на территории РФ.