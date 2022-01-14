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Здоровье14 января 2022 15:18

Голикова заявила о 783 инфицированных «омикроном» в России

Татьяна Голикова назвала количество зараженных штаммом «омикрон» в РФ
Мария ПАВЛОВА
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Татьяна Голикова назвала количество зараженных "омикроном" в России.

Татьяна Голикова назвала количество зараженных "омикроном" в России.

Фото: REUTERS

На территории Российской Федерации зафиксировано уже 783 случая инфицирования штаммом «омикрон». Об этом в пятницу 14 января заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, комментируя текущую эпидемиологичекую ситуацию на фоне распространения «омикрон»-варианта коронавирусной инфекции.

По словам Голиковой, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 37 регионах России. В 21 регионе фиксируется превышение среднероссийского уровня заболеваемости COVID-19. Снижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции отмечается в пяти регионах России.

По словам Голиковой, велика вероятность того, что омикрон-штамм вытеснит в России вариант «дельта». Число случаев заражения «омикроном» в России за последние три дня выросло более чем вдвое, отметила Голикова.

53% из 783 случаев инфицирования штаммом «омикрон» зарегистрированы в Москве, уточнила Татьяна Голикова.

Также Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,7%.