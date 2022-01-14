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Здоровье14 января 2022 16:10

Минпросвещения сообщило, что дополнительных мер против СOVID-19 в российских школах пока не будет

В Минпросвещения не подтвердили введения дополнительных ограничений против коронавируса в российских школах
Мария ПАВЛОВА
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В российских школах пока не предполагается введение дополнительных противоэпидемических мер.

В российских школах пока не предполагается введение дополнительных противоэпидемических мер.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах пока не планируется введения дополнительных мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом Кравцов сказал в пятницу 14 января во время Гайдаровского форума.

«Те меры, которые сейчас утверждены Роспотребнадзором, они действуют, и пока о каких-то дополнительных мерах речи не идет», - цитирует Кравцова ТАСС.

Министр сообщил, что зимние каникулы были продлены только в 12 процентах школ и заявил, что с понедельника 17 января все они также выходят в очный режим работы. Кравцов отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе определенные решения могут приниматься точечно.

Кравцов заявил, что дистанционный формат обучения является вынужденной мерой и отказываться от традиционной системы обучения в школах министерство не планирует.

Ранее сообщалось, что в российских вузах, по информации Минобрнауки, не планируется вводить систему пропуска в вуз по ковид-сертификатам.