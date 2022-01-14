Пентагон заявил, что на Украине остаются менее 200 инструкторов американской Нацгвардии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине остаются менее 200 инструкторов американской Нацгвардии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, уточнив, что Вашингтон не видит необходимости в отдельной «горячей линии» с Россией по украинской территории.

«Линии для устранения конфликтных ситуацией с Россией на Украине у нас нет», - заявил представитель Пентагона.

Кирби отметил, что Вашингтона и Москвы «много линий связи», в том числе прямые контакты между военным руководством, указав на то, что министр обороны США Ллойд Остин говорил с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу несколько дней назад.

«Так что, учитывая эту линию [связи], я не думаю, что необходима отдельная горячая линия по Украине», - добавил он.

При этом, как писал сайт kp.ru, Кирби также заявил, что у Вашингтона есть информация о якобы подготовке Москвой предлога для возможного вторжения на Украину. По его словам, ситуацию на сегодняшний день можно урегулировать дипломатическим путем. Однако он отметил, что американская сторона продолжит оказывать военную поддержку Киеву «для укрепления ее оборонных возможностей».