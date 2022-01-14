Пентагон заявил о наличии у США данных о подготовке России предлога для вторжения на Украину Фото: REUTERS

У Вашингтона есть информация о якобы подготовке Москвой предлога для возможного вторжения на Украину. Такое заявление сделали в пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не предоставив каких-либо доказательств.

«Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», - заявил представитель Пентагона, отметив, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Кирби заявил, что ситуацию на данный момент можно урегулировать дипломатическим путем, однако отметил, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву «для укрепления ее оборонных возможностей».

Напомним, накануне Дмитрий Песков, комментируя очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, заявил, что такие сообщения носят голословный характер.