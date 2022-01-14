Джонсон и Эрдоган выразили озабоченность ситуацией на границах Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора в пятницу, 15 января, выразили озабоченность наращиванием российских сил у украинских границ. Об этом говорится, распространенном канцелярией главы британского правительства.

«Они поделились значительными опасениями по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной и подчеркнули готовность НАТО избежать дальнейшей эскалации. Они привержены продолжению работы с использованием средств НАТО для того, чтобы найти решение», - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны также обсудили «дальнейшее укрепления двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны», а также вопросы увеличения объема инвестиций и торговли между двумя странами.

Напомним, в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не намерена ни на кого нападать, а что перемещения войск происходит только на российской территории. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, отметил, что такие сообщения носят голословный характер.