Песков назвал очередные публикации в СМИ о якобы готовящейся провокации России в Донбассе голословными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе носят голословный характер. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», - приводит ТАСС слова представителя Кремля, который таким образом прокомментировал соответствующие публикации ряда западных СМИ, в том числе телеканала CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Напомним, ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, комментируя итоги заседания Совета Россия - НАТО, заявил, что Вашингтон и его партнеры по Североатлантическому альянсу готовы обеспечить Москве тяжелые последствия в случае эскалации кризиса вокруг Украины.

При этом ранее пресс-секретарь российского лидера заявлял, что несмотря на слова президента России Владимира Путина о том, что страна является лидером в мире по новейшим вооружениям, Москва не намерена вести переговоры с позиции силы, а также он ни раз говорил о том, что российская сторона не намерена проявлять агрессии по отношению к Украине.