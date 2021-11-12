В Кремле напомнили, что Россия не представляет ни для кого угрозы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

- Передвижение наших солдат на нашей территории не должно вызывать обеспокоенности. Россия ни для кого не представляет угрозы, она идет своим путем и занимается своими делами. В случае необходимости мы реагируем, если что-то угрожает нашей безопасности, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты Америки уведомили Европейский союз (ЕС) о риске "вторжения" России на территорию Украины. Отмечается, что американская сторона не привела никаких доказательств, а также не предоставила ЕС данные, на основании которых были сделаны такие выводы. Американские чиновники при этом выразили опасения, что РФ может рассматривать возможность "военной операции".