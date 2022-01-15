Василий Уткин сообщил, что лег в больницу на плановое обследование

Василий Уткин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, что он действительно находится в больнице, но не из-за проблем с сердцем, а просто проходит плановое медицинское обследование. Такое сообщение известный тележурналист опубликовал в своем Telegram-канале, озаглавив его «Официальное заявление».

«Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой.

Как любой нормальный человек, которому скоро полтос», - написал телеведущий, пожелав подписчикам спокойной ночи.

Уткин, которому 6 марта исполнится 50 лет, добавил, что после того, как в прессе появились сообщения о его госпитализации, ему стали звонить «тысяча человек», и каждого приходится успокаивать.

«Вот теперь, похоже, здоровье и в опасности. Но не сердце. Нервы…» - отметил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Василия Уткина положили в один из кардиоцентров Москвы.

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