Василия Уткина госпитализировали в кардиоцентр в Москве

Василий Уткин попал в больницу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный футбольный комментатор Василий Уткин попал в больницу. Его госпитализировали в один из кардиоцентров Москвы. Об этом рассказал источник kp.ru в столичном здравоохранении.

По информации собеседника «КП», телеведущий сам обратился за помощью к врачам из-за проблем с сердцем. После осмотра было принято решение положить его в больницу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле 2019 года на Василия Уткина напал неизвестный. Тогда тележурналист сообщил, что незнакомый молодой человек в куртке с капюшоном брызнул ему в лицо слезоточивым газом, когда он выходил из здания после тренировки московского любительского футбольного клуба «Эгриси». Обращаться в полицию комментатор не стал.

Стоит отметить, что это было не первое нападение на Василия Уткина: в 2001 году неизвестный нанес известному журналисту удар заточкой в спину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я сделал свой выбор»: Василий Уткин объяснил, почему до сих пор одинок

Один из бывших начальников холдинга «НТВ+», спортивный комментатор дал развернутое интервью Ксении Собчак (подробности).