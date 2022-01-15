Пушков заявил о «соревнованиях санкций» против России в Сенате США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предложения сенаторов Конгресса Соединенных Штатов по новым санкциям против России похожи на соревнования между парламентариями, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Соревнование у них там, в Сенате США – кто лучше санкции против России придумает. Похоже, только этим и заняты. Это уже третий законопроект о санкциях против России. Он вряд ли пройдет, ибо уже есть один, поддержанный демократами, а Рубио – республиканец», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, для Марко Рубио предложения о санкциях в отношении России не более чем пиар. Пушков обратил внимание, что сенатор-республиканец хочет исключить из процесса принятия решения президента США Джо Байдена, чего демократы не допустят.

Как писал сайт kp.ru, накануне Рубио представил свой новый проект санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины.