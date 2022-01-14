Сенатор США Рубио представил новый проект санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил свой новый проект санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора.

«Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина», - говорится в заявлении, где отмечается, ограничения также распространяются и на других представителей российского руководства, в том числе премьер-министра и главы Минобороны.

Сенатор предложил обязать разведку каждые 20 дней отчитываться Конгрессу, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины, а в случае, если такое произошло, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства, «заблокировав их собственность и визы». Аналогичные меры предлагается ввести в отношении российских бизнесменов, которые были затронуты санкциями от 2017 года.

Кроме того, Рубио предлагает «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах», а также ввести санкции против SWIFT и в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, в Кремле ни раз заявляли, что Россия не намерена ни на кого нападать, а что касается перемещения войск, то это происходит только на российской территории. Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, заявил, что подобные сообщения носят голословный характер.