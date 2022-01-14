Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 января 2022 18:43

Сенатор США Рубио представил новый проект санкций против России

Предложенные ограничения распространяются на представителей российского руководства
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (49)Комментарии (49)(49)
Сенатор США Рубио представил новый проект санкций против России

Сенатор США Рубио представил новый проект санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил свой новый проект санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора.

«Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина», - говорится в заявлении, где отмечается, ограничения также распространяются и на других представителей российского руководства, в том числе премьер-министра и главы Минобороны.

Сенатор предложил обязать разведку каждые 20 дней отчитываться Конгрессу, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины, а в случае, если такое произошло, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства, «заблокировав их собственность и визы». Аналогичные меры предлагается ввести в отношении российских бизнесменов, которые были затронуты санкциями от 2017 года.

Кроме того, Рубио предлагает «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах», а также ввести санкции против SWIFT и в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, в Кремле ни раз заявляли, что Россия не намерена ни на кого нападать, а что касается перемещения войск, то это происходит только на российской территории. Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, заявил, что подобные сообщения носят голословный характер.