Американский журналист обвинил политиков США в лицемерии в переговорах с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по гарантиям безопасности в Европе между Соединенными Штатами и Россией продемонстрировали лицемерие США во внешней политике, заявил американский журналист Питер Бейнарт.

В статье для The New York Times он отметил, что политики США «проводят политику сфер влияния» в западном полушарии уже около 200 лет, хотя сами упрекают другие страны в этом. Бейнарт обратил внимание на близость Украины и Мексики, имея в виду контекст отношений с Россией и США. По мнению журналиста, Мехико публично может не соглашаться с политикой Вашингтона, однако никогда не присоединится к военному союзу против него.

Как считает Бейнарт, ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз не могут как-либо сократить влияние России на постсоветском пространстве. По его мнению, США должны предоставить украинцам возможность быть «свободным обществом внутри себя» во избежание более масштабного военного конфликта. Для этого, отметил журналист, Вашингтон должен согласиться с требованием Москвы никогда не принимать Киев в НАТО.

Во вторник, 11 января, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Они продолжались около восьми часов.

За день до этого состоялось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Сайт kp.ru писал о главных итогах встречи.