Экс-замминистра энергетики Казахстана Карагаев задержан за повышение цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане задержали бывшего заместителя министра энергетики республики Жумабая Карагаева. Его подозревают в незаконном повышении цен на сжиженный газ.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу задержаны вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», – сообщается на сайте Агентства по финмониторингу Казахстана.

Карагаев в настоящее время взят под стражу сроком на два месяца.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство Казахстана освободило Жумабая Карагаева от должности вице-министра энергетики республики. Он занимал должность замминистра энергетики страны с декабря 2019 года. Также в разные годы Карагаев руководил частными компаниями и работал в структуре акимата Атырауской области.