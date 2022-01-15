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В мире15 января 2022 11:01

Экс-замминистра энергетики Казахстана Карагаев задержан за повышение цен на газ

Он арестован сроком на два месяца
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Экс-замминистра энергетики Казахстана Карагаев задержан за повышение цен на газ

Экс-замминистра энергетики Казахстана Карагаев задержан за повышение цен на газ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане задержали бывшего заместителя министра энергетики республики Жумабая Карагаева. Его подозревают в незаконном повышении цен на сжиженный газ.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу задержаны вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», – сообщается на сайте Агентства по финмониторингу Казахстана.

Карагаев в настоящее время взят под стражу сроком на два месяца.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство Казахстана освободило Жумабая Карагаева от должности вице-министра энергетики республики. Он занимал должность замминистра энергетики страны с декабря 2019 года. Также в разные годы Карагаев руководил частными компаниями и работал в структуре акимата Атырауской области.