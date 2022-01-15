Вице-министр энергетики Казахстана Карагаев снят с должности

Вице-министр энергетики Казахстана снят с должности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Казахстана освободило от должности вице-министра энергетики республики Жумабая Карагаева.

«Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан», – говорится на сайте премьер-министра страны.

Карагаев занимал должность вице-министра энергетики Казахстана с декабря 2019 года. Также в разные годы он руководил частными компаниями и работал в структуре акимата Атырауской области. О причинах увольнения Карагаева не сообщается. В августе прошлого года он заявил, что Казахстан лишит Евросоюз нефти, если ЕС введет углеродный налог. Тогда Карагаев пригрозил переориентировать поставки топлива в Юго-Восточную Азию.

Как писал сайт kp.ru, во вторник 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового правительства страны. Его возглавил Алихан Смаилов. В новом правительстве свои посты сохранили главы силовых ведомств – руководитель Минобороны Мурат Бектанов и глава МВД Ерлан Тургумбаев. Министром иностранных дел Казахстана по-прежнему остается Мухтар Тлеуберди.