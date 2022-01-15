Суд в Москве арестовал четвертого хакера из группы REvil, рассылавшей вирусы-вымогатели Фото: Андрей МИРЕЙКО

Тверской суд Москвы арестовал четвертого участника хакерской группировки REvil, которая рассылала вирусы для вымогательства денег и была задержана Федеральной службой безопасности (ФСБ) после обращения из США. Об этом в субботу, 15 января, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Руслана Хансвярова меры пресечения в виде заключения под стражу», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Ранее суд отправил под арест трех его предполагаемых соучастников Романа Муромского, Андрея Бессонова и Михаила Головочука. Всем арестованным вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». На данный момент они находятся в статусе подозреваемых.

Напомним, днем ранее, 14 января, в ФСБ сообщили о задержании после обращения США группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег. Как сообщила пресс-служба ведомства, у 14 членов хакерской группировки были изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Кроме того, у них изъяли 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные средства.