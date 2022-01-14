ФСБ задержала группу хакеров REvil по просьбе властей США Фото: REUTERS

Федеральная служба безопасности (ФСБ) после обращения США задержала группу хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег.

«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний», - говорится в релизе ведомства.

Как сообщила пресс-служба ФСБ, у 14 членов хакерской группировки были изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, а также 20 премиум-автомобилей, которые были куплены на украденные деньги.

«Установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей», - сообщает ФСБ, где уточняют, что компетентные органы США заявили Москве о лидерах сообщества REvil, а также причастности этой группировки к посягательствам на информресурсы иностранных компаний.

Напомним, в декабре хакеры атаковали российский банк через корсчет Центробанка. Эксперты полагают, что это могла быть группа MoneyTaker.