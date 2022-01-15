Доктор Мясников предупредил о последствиях чрезмерного употребления молока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин.

Специалист указал на большое количество научных работ, которые свидетельствуют о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. По его словам, учитывая эти данные, мужчинам следует пить в день не более 300 миллилитров молока.

«Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D», - заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников также отметил, что снижение уровня витамина D в организме происходит для того, чтобы не допустить возникновения гиперкальциемии.

Напомним, ранее Мясников назвал продукты, повышающие риск тромбоза. Как писал сайт kp.ru, доктор посоветовал воздержаться от употребления зелени при приеме кроверазжижающих лекарств, уточнив, что витамин K может блокировать действие лекарства.