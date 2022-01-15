Вирусолог Чумаков рассказал, что штамм «омикрон» не прогрессирует до воспаления легких

Вирусолог Чумаков назвал главные отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый штамм коронавируса «омикрон» не прогрессирует до воспаления легких в отличие от других штаммов. Об этом рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков, который назвал основные отличия «омикрона».

Эксперт отметил, что заразность «омикрона» заметно возросла, однако, по его словам, это можно считать хорошей новостью, поскольку в результате снизились патогенность и летальность вируса. Как он уточнил, новый штамм в большей степени затрагивает молодежь, болезнь у которых протекает гораздо легче, чем у пожилых людей.

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента», - пояснил специалист в эфире «Радио России».

Чумаков также назвал главные симптомы при «омикроне», среди которых головная боль, раздражение в носу, насморк и кашель, а привычной при других штаммах потери обоняния зачастую не наблюдается.

Напомним, накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с приходом на территорию России штамма «омикрон» риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией увеличился в пять раз.