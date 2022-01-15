225 человек погибли во время беспорядков в Казахстане Фото: REUTERS

Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, среди которых 19 силовиков. Такие данные в субботу, 15 января, привел начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры республики Серик Шалабаев.

«В морги доставлены 225 погибших… в их числе 19 полицейских и военнослужащих», - заявил начальник службы в ходе пресс-конференции, отметив, что в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств.

Напомним, в связи с массовыми беспорядками в стране было задержано около 2000 человек. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идет о попытке государственного переворота. Глава государства также подчеркнул, что террористы действовали с особой жестокостью, напомнив, что двое военнослужащих были найдены обезглавленными.