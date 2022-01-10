Токаев заявил, что подготовка госпереворота в Казахстане была продолжительной

Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота.

«Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время», - заявил глава государства в ходе внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, а падение этого города открыло бы боевикам путь к захвату юга, а затем всего Казахстана. Токаев отметил, что террористы действовали с особой жестокостью, напомнив, что двоим военнослужащим отсекли головы.

Напомним, ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Кари заявил о гибридной террористической атаке с целью государственного переворота. По его словам, протесты и беспорядки в республике являются результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил».