Токаев заявил, что подготовка госпереворота в Казахстане была продолжительной

Касым-Жомарт Токаев
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота.
«Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время», - заявил глава государства в ходе внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По его словам, основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, а падение этого города открыло бы боевикам путь к захвату юга, а затем всего Казахстана. Токаев отметил, что террористы действовали с особой жестокостью, напомнив, что двоим военнослужащим отсекли головы.
Напомним, ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Кари заявил о гибридной террористической атаке с целью государственного переворота. По его словам, протесты и беспорядки в республике являются результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил».