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Политика10 января 2022 7:45

Токаев заявил, что подготовка госпереворота в Казахстане была продолжительной

Президент республики отметил, что террористы действовали с особой жестокостью
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота.

«Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время», - заявил глава государства в ходе внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, а падение этого города открыло бы боевикам путь к захвату юга, а затем всего Казахстана. Токаев отметил, что террористы действовали с особой жестокостью, напомнив, что двоим военнослужащим отсекли головы.

Напомним, ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Кари заявил о гибридной террористической атаке с целью государственного переворота. По его словам, протесты и беспорядки в республике являются результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил».