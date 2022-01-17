Аналитики заявили, что около 36% россиян проводят в социальных сетях до трех часов в день Фото: Анастасия Осипова

Платформа по работе с блогерами Perfluence, сервис онлайн-психотерапии Zigmund.Online и аналитическое агентство ResearchMe провели совместное исследование и выяснили, что более трети (36%) пользователей интернета проводят в соцсетях до трех часов в день.

26% участников опроса признались, что находятся в интернете не менее пяти часов в день, еще 12% пользуются соцсетями круглосуточно, рассказывает Lenta.ru.

Отмечается, что 34% россиян считают себя зависимыми от соцсетей.

Ранее психологи сообщили, что активные пользователи соцсетей чаще подвержены расставаниям. Согласно их исследованиям, чем больше времени человек тратит на социальные сети, тем выше риск расставания вследствие эмоциональной или физической измены, передает ФАН.

Сайт KP.ru рассказывал, что Россия замыкает топ-15 стран, где больше всего увлечены Интернетом - наш показатель 7 часа 17 минут. Для сравнения, норма сна взрослого человека тоже 7 часов.