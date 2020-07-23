Россияне тратят на Интернет почти столько же времени, сколько на сон

23 Июль 2020 2020-07-23T12:34:02+03:00

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Стало известно, сколько времени в среднем проводят россияне в Интернете. Глобальный отчет о вовлеченности людей в Сеть выпустили компании We Are Social и Hootsuite. Они пришли к выводу, что главная страсть человека в Интернете - социальные сети. И, кстати, число пользователей социальных сетей оказалось больше половины населения Земли. Это при том, что в 7,8 миллиардов человек вошли и старики, и дети. Соцсети есть у 3,8 миллиардов человек.

Исследователи составили рейтинг стран, где больше всего времени проводят в Интернете. На первом месте оказались Филиппины, где в среднем смотрят в монитор 9 часов в сутки. В США близки к среднемировому значению - 6,42 часа сидят американцы в Интернете (мировой показатель 6,42).

Сколько часов проводят в Интернете в разных странах Фото: wearesocial.com

Россия замыкает топ-15 стран, где больше всего увлечены Интернетом - наш показатель 7 часа 17 минут. Для сравнения, норма сна взрослого человека тоже 7 часов.

- Если мы предоставляем около 8 часов в день для сна, это означает, что мы проводим более 40 процентов нашей бодрствующей жизни, используя Интернет,- сказано в исследовании. - в 2020 году пользователи Интернета в мире проведут в общей сложности 1,25 миллиарда лет в Интернете, причем более трети этого времени будет потрачено на социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU