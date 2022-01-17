Роскомнадзор не получил от Facebook объяснений блокировки аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене

Сами ограничения со страницы делегации в соцсети были сняты в суточный срок Фото: Анастасия Осипова

Facebook не предоставил Роскомнадзору объяснений блокировки аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности. По словам дипломатов, на странице в соцсети представители делегации публиковали заявления руководства России и МИД РФ. Другой информации там не размещалось.

Как сообщили в Роскомнадзоре, Facebook разблокировал аккаунт делегации, однако руководство соцсети так и не предоставило официальных объяснений о том, почему вообще против страницы были введены ограничения.

Источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил ТАСС, что из-за блокировки аккаунта "обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России".

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор направил Facebook письмо с требованием восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности, которые проходят в Вене. Страница была заблокирована в пятницу, 14 января. Руководство соцсети вернуло к ней доступ в течение суток с момента обращения.