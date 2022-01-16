Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах по военной безопасности в Вене

Facebook забанил страницу, сославшись на запрещенный контент Фото: Анастасия Осипова

В пятницу, 14 января, прошла переговоры по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, на которых присутствовала российская сторона. В этот же день социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации из России, которая прибыла на мероприятие.

О случившемся рассказал руководитель российской делегации Константин Гаврилов, который вел переговоры в Вене.

"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", - отметил Гаврилов в разговоре с ТАСС.

По словам дипломата, на странице в соцсети представители делегации публиковали заявления руководства России и МИД РФ. Другой информации, отмечает Гаврилов, там не размещалось.

Как ранее писал сайт kp.ru, на сегодняшний день рано говорить о конкретных результатах переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов, отметив, что продолжение диалога зависит от ответов на предложения Москвы.