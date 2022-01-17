Врач назвал главную цель "омикрона" в теле человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, где лучше всего распространяется штамм коронавируса "омикрон".

По словам специалиста, основной целью данного варианта covid-19 является слизистая верхних дыхательных путей.

- "Омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и хуже - в легких, по сравнению со штаммом "дельта", - рассказал Крючков Ura.ru.

Также, ссылаясь на данные японских ученых, он добавил, что "омикрон" менее патогенен, чем другие варианты ковида.

Вирусолог, главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн согласился с оценкой коллеги. Ученый назвал эту особенность "омикрона" одной из важнейших с точки зрения патогенности штамма.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что любой штамм коронавирусной инфекции, не только "омикрон"-вариант, может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание. Но такая "вакцинация" имею свою цену - негативные последствия, в том числе могут привести к смерти.