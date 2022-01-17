Гинцбург: коронавирус как "живая вакцина" может привести к смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любой штамм коронавирус ной инфекции, не только "омикрон"-вариант, может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание. Но такая "вакцинация" имею свою цену - негативные последствия, в том числе могут привести к смерти. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов, - объяснил ученый в беседе с ТАСС.

Накануне Гинцбург рассказывал, что назальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывают специалисты центра им. Гамалеи, будет двухкомпонентной. Однако если этот антиковидный препарат в виде спрея для носа применять как бустер, то хватит одного компонента.

К слову, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 63,7%. Также известно, что около 76,6 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от ковида.